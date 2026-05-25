ディーブイエックスは３日ぶりに反発している。オルバヘルスケアホールディングスと２２日の取引終了後、株式交換による経営統合を実施すると発表した。オルバヘルスが完全親会社、ＤＶｘが完全子会社となる。９月１日を効力発生日とし、ＤＶｘ１株に対しオルバヘルス０．５株を割り当て交付するとしており、この株式交換比率を意識した値動きとなっている。 ＤＶｘは８月２８日付で上場廃止となる。医療器材卸