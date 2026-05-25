東京コスモス電機が大幅高で３日続伸している。前週末２２日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、シンガポールに本拠を置く投資運用会社アクシウム・キャピタルの株式保有割合が３１．８９％から３２．１６％に上昇したことを受けて、需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「純投資として長期的に保有することを基本方針とするが、事業ポートフォリオの見直し、発行者のガバナンス体制の改