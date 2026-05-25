ＴＨＫに注目したい。同社は１１日、２６年１２月期の連結営業利益予想を従来の２６０億円から３１０億円（前期比２．１倍）に上方修正した。国内外で産業機器の受注が好調であり、特に半導体製造装置向けなどエレクトロニクス関連が伸びている様子だ。１～３月期の単独ベースのエレクトロニクス関連の受注高は前年同期比で約６７％増を記録している。市場には、今期の同利益は３３０億円近辺に再増額修正されるとの