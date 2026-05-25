午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８１０、値下がり銘柄数は７１９、変わらずは３４銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、建設、空運、繊維など。値下がりで目立つのは鉱業、小売、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS