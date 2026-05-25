ブリーチが大幅続伸している。前週末２２日の取引終了後に、健康食品や機能性表示食品などヘルスケア分野の商品の企画・販売を行う子会社「みのり自然食品」を６月１日をメドに設立すると発表したことが好感されている。健康志向の高まりや健康寿命延伸への関心の増大に加えて、美容及びインナーケア市場への需要拡大を背景に、ヘルスケア分野は成長が見込まれることから、自社ブランド商品の開発・販売を推進するこ