スタンレー電気は３日続伸し、年初来高値を更新した。前週末２２日の取引終了後、３０年３月期を最終年度とする中期経営計画（２７年３月期～）を発表した。３０年３月期の目標として売上高７０００億円（２６年３月期は５１８４億５６００万円）、営業利益率１０％（同８．２％）を掲げており、株価の支援材料となっている。自動車事業で南米やインド、中国の攻略を進めるほか、電子事業でバックライトの車載市場へ