かつては重度の知的障害をきたすことが多かった難病「フェニルケトン尿症（PKU）」は、1970年代に始まった新生児マススクリーニングによって、早期発見と食事療法による予後の改善が可能となりました。しかし、患者さんは生涯にわたり厳格なタンパク質制限と不快な味の治療用特殊ミルクを飲み続ける必要があり、「食」という人生の楽しみの一つを諦めなければなりません。2026年3月、新たな治療の選択肢として内服薬「セピア