開催：2026.5.25 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 1 - 4 [タイガース] MLBの試合が25日に行われ、オリオールパークでオリオールズとタイガースが対戦した。 オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するタイガースの先発投手はトロイ・メルトンで試合は開始した。 1回表、3番 ディロン・ディングラー 4球目