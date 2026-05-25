開催：2026.5.25 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 1 - 2 [ナショナルズ] MLBの試合が25日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとナショナルズが対戦した。 ブレーブスの先発投手はマーティン・ペレス、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。 5回表、8番 ナシーム・ヌネス 4球目を打ってライトへのタイムリー