J１百年構想リーグの地域リーグラウンドが、５月24日に終了。EASTは鹿島、WESTは神戸がそれぞれ首位通過を果たした。同日に神戸の乾貴士がインスタグラムを更新。「西地区１位！！ 皆んな、ナイス」と書き出し、心境を綴る。「嬉しいのと悔しいの半々ぐらいかな！！ なんの役にもたたんかったけど、やっぱりこのメンバーと一緒にサッカーやると自分がまだまだやらなあかんのとか感じさせられたし、もっとやろうと思えた！！」