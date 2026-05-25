【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESのジェシーが、5月25日放送の『有吉ゼミ』に登場。大人気企画『ジェシーの月曜大工』にて、リズムネタで話題のピン芸人・篠宮暁の自宅に向かう。 ■作業日数5日間、総作業時間40時間超 現在、築30年の賃貸2LDKに4人で暮らす篠宮一家。小学6年生のとのくんと4年生のゆのちゃんは子ども部屋がなく、普段はリビングで勉強しているという。しかし、斜めの壁が特徴的