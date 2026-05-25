25日10時現在の日経平均株価は前週末比1786.92円（2.82％）高の6万5125.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は810、値下がりは719、変わらずは34。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を342.73円押し上げている。次いでＳＢＧ が274.34円、東エレク が154.87円、イビデン が117.66円、ＴＤＫ が115.15円と続く。 マイナス寄与度は18.71円の押し下げでＫＤＤＩ がトップ。以下、テルモ が15.82