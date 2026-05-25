25日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝158円89銭前後と、前週末午後5時時点に比べ24銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円90銭前後と19銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース