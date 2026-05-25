ロシアによるウクライナへの全面侵攻から４年が過ぎたこの４月、軍事アナリストの小泉悠さん（４３）（東京大学先端科学技術研究センター准教授）が、ウクライナの首都キーウを訪れた。空襲警報が鳴り響く現地の最新情勢はどんなものだったのか。現代の安全保障の課題はどこにあると感じたのか。研究室を訪ねた。ロシアの軍事・安全保障が専門の小泉さんは、２０２２年２月の全面侵攻前からウクライナ情勢について発言、侵攻後