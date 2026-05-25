TBSは25日、朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）がプロ野球のパ・リーグとコラボを開催すると発表した。6月27日から7月23日にかけて、日本ハム、ロッテ、西武、楽天、オリックス、ソフトバンクの6球団ホームゲームに、なすなかにし、アルコ&ピース、見取り図、令和ロマン、ニューヨークらラヴィット！ファミリーが続々登場する。番組公式キャラクター・ラッピーと青木マッチョ（かけおち）は、コラボ