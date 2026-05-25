ボランティアとして地域福祉を支える民生委員の欠員数が、昨年１２月に初めて２万人を超えたことが厚生労働省への取材でわかった。不足が続けば、地域の高齢者らへの支援が行き届かなくなる恐れもある。解消には仕事をしながら活動する現役世代の委員の増加が不可欠で、自治体も対策に乗り出している。（寺倉岳、柏原諒輪）３１歳、笑顔で訪問「肌寒いから体調を崩さないようにね」。冷たい雨が降る日、茨城県龍ヶ崎市で民生委