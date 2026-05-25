ミュージシャンで俳優の金剛地武志（58）が24日夜、Xを更新。高市早苗首相の投稿をバッサリ斬った。第79回カンヌ映画祭授賞式が23日（日本時間24日）フランスで開かれ、濱口竜介監督（47）の「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）にダブル主演した岡本多緒（41）とベルギー出身のフランスの俳優ビルジニー・エフィラ（49）が、共同で女優賞を受賞した。日本人俳優の女優賞受賞は史上初の快挙。俳優賞の受賞も、男優賞を受賞した04