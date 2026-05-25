春服は少し暑い、でも半袖に切り替えるにはまだ早い……。そんな微妙な時期こそ、透け感アイテムが頼りになります。特に長袖のシアーシャツなら、軽やかに見せつつ上品さもキープできるから、大人世代にもぴったり。今回はそんなシアーシャツを取り入れた、40・50代向けのお手本コーデをご紹介します。季節の変わり目の服装に悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみて。 大胆な柄パンツでリゾートム