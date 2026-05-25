新婚生活の忙しさに追われ、気づけば会話が消えた夫婦。すれ違い生活のなかで感じる孤独と違和感の正体に向き合ったとき、“家での過ごし方を少し工夫した”ことで、関係が変わり始めることに──。今回は筆者の友人から聞いた夫婦の絆を見直すエピソードをご紹介します。 一緒に暮らし始めるも？ 3年の交際の末結婚が決まり、同時に一緒に暮らし始めた私たち夫婦。 “一緒の家に帰れること”が嬉しくてずっとワクワ