記事ポイントアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』初の大型スタチューが登場します全高約310mm・横幅約360mm、PVC＆ABS製の彩色済完成品フィギュアですMEDICOS ONLINE SHOP限定で「交換頭部＆回転鉄球パーツ」が特典として付属します Netflixで2026年3月に第1話の配信が始まったアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』から、メディコス・エンタテインメントが初の大型スタチューを発表