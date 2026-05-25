記事ポイントブルボンが2026年5月26日（火）にひとくちサイズのポテトスナック「じゃがチョコグランデミニビター」を期間限定発売波状のポテトスナック生地にカカオ香るビターチョコレートをたっぷりコーティングした甘じょっぱ系チョコスナックカップタイプより贅沢なチョコレート量で、携帯性にも優れたひとくちサイズ設計 ポテトの塩味とビターチョコレートの組み合わせが楽しめる新作チョコスナックが登場します。ブルボ