記事ポイントキッチンペーパーをフィルター代わりに使える新発想のコードレスクリーナー専用紙パックにも対応する2WAY仕様、iFデザイン賞2026を受賞約1.2kgの軽量設計で標準モード最長約60分の連続使用が可能 家にストックしているキッチンペーパーが、掃除機のフィルターとして活躍する--そんな仕組みを取り入れたコードレスクリーナーが登場します。デザイン家電ブランド「±0（プラスマイナスゼロ）」が2026年5月15日に発