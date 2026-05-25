記事ポイント大友克洋氏の直筆サイン＆エディションナンバー入り、限定250部で販売縄文時代の土器から未来的造形まで人類の創造を描いた大型原画をジークレー技法で精密に再現税込250,000円、CREARE ART公式オンラインストアで購入者に非売品パンフレットを進呈 漫画家・映画監督の大友克洋氏が構想から約3年をかけて描き下ろした原画をもとに、高精細ジークレー版画作品が限定250部で販売されています。東京メトロ日比谷線銀