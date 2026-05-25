記事ポイント2026年8月1日・2日の2日間限定、滋賀県内4酒蔵を一日で巡る日帰りバスツアー岡村本家・藤居本家・美冨久酒造・太田酒造で夏季限定酒の試飲と蔵見学が楽しめます昼食は永源寺ひのきやのうなぎ定食＋喜楽長1本付き、1人13,800円（税込）で参加できます 滋賀県は琵琶湖の伏流水に恵まれた全国有数の酒どころで、個性豊かな蔵元が各地に点在しています。近江トラベルが企画した「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」は、