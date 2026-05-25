記事ポイントマルハン東日本が「脳汁横丁2026」を2026年5月29日〜31日の3日間、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」にて開催しますクリエイターとコラボした9つの「脳汁屋台」とガソリンスタンド型「脳汁スタンド」が登場します約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」に☆Taku Takahashi（m-flo）やDJ KOO（TRF）らが出演します 脳汁があふれる体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が、2026年5月29日（金）か