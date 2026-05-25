記事ポイント『トップガン』公開40周年を記念した世界限定公式グッズが、日本国内で初めて販売開始ピンバッジ・キーホルダーは世界限定9,995個のシリアルナンバー入り、完売後は入手困難なコレクターズアイテムファッションに取り込めるアクセサリーから日常使いのコースターまで4アイテムをラインナップ 1986年に公開されたアクション映画『トップガン』が今年で40周年を迎え、世界限定生産の記念公式グッズが日本初上陸を果