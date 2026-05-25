記事ポイント芸能生活50周年のルー大柴氏ら異業種4名が2026年3月、東京・渋谷スクランブルスクエアで特別対談を実施水溶性ケイ素シェアNo.1のAPAコーポレーションが大学との産学連携で積み上げたエビデンスと安全性籾殻由来の半導体素材SiCへの応用など、ケイ素の可能性が美容・健康・テクノロジーへと広がる 芸能生活50周年のタレント・ルー大柴氏、芸能マネジメント34年の増田順彦氏、富山県立大学准教授の立田真文氏、水溶