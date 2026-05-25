記事ポイントプレミアムe-BikeブランドBESVが、愛犬と移動できる「Votani Q3 Pet Custom Edition」を2026年5月20日に100台限定・198,000円（税込）で発売約35Lの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル＆ステム・両立スタンドの4点装備をワンパッケージ化ペットライフブランドGREEN DOG & CATの1,000円OFFクーポン3枚（計3,000円分・有効期限2026年12月31日）が付属 愛犬をバスケットに乗せたまま、カフェへの移