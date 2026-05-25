記事ポイントノジマ Tリーグ 2024-2025シーズン優勝チームT.T彩たまの選手2名が参加し、直接レクチャーやエキシビションマッチを提供します参加費無料・ラケット貸出あり、卓球未経験の子どもから大人まで参加できます抽選申込の締め切りは2026年5月31日（日）、2026年6月13日（土）に和光市総合体育館で開催されます 乳酸菌生産物質の研究・製造・販売を行う光英科学研究所が、スポーツと健康をテーマにした無料の体験型イベ