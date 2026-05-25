キャスターとして活躍する中川絵美里（31）が、WEBマガジン『Newsクランチ！』で連載中の撮影企画『そっと、切り取る』から、アザーカットで構成したデジタル限定写真集をシリーズ化することが決定した。第1弾として、フリーアナウンサー・鷲見玲奈を撮影した『陽だまりの中の鷲見玲奈』が5月26日に配信される。【写真】鷲見玲奈の写真集を撮影した中川絵美里『そっと、切り取る』は、中川が趣味のカメラを手に、親交のある仲