２５日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」では、華丸大吉＆鈴木奈穂子アナのいつもの朝ドラ受けではなく、ゲスト＋華丸のイレギュラー朝ドラ受けが行われた。番組冒頭のあいさつでカメラに写ったのは華丸と横澤夏子、そして番組初出演のフリーアナの赤江珠緒だった。赤江は「後輩もできそうですね」と看護婦養成所に、新たな生徒が入学しそうな流れを指摘。横澤は「スーツで手術するんですね」と驚き、華丸も「この時代の手術は受