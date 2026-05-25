TBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金前8：00）では、パ・リーグとコラボすることが決定した。【画像】『ラヴィット！』パ・リーグとコラボ！グッズ一覧6月27日にZOZOマリンスタジアムで開催される「千葉ロッテマリーンズVS福岡ソフトバンクホークス」を皮切りに、期間中の6球団のホームゲームに青木マッチョ（かけおち）をはじめ、なすなかにし、アルコ＆ピース、見取り図、モグライダー、ニューヨーク、ぼる塾、かが