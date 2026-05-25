阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が25日、甲子園での指名練習に参加した。立石は19日に1軍昇格を果たすと、デビュー戦となった同日の中日戦（倉敷）で6番・左翼でプロ初スタメン。第1打席にプロ初安打を中前に放った。22日の巨人（東京ドーム）ではプロ初の1番でスタメンを果たすと、プロ初打点、プロ初3安打を記録。勢いは止まらず24日の同戦では右翼へプロ初本塁打を放った。ここまで5試合すべてでスタメン出場し2