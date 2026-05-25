CYBERJAPAN DANCERSのメンバーでレースクイーンのAIKAが24日までにインスタグラムを更新。衝撃的な衣装姿をアップした。AIKAは「みんな週末なにするの？？」と問いかけ、黒い光沢素材でビキニ風の露出度高い変形ボディースーツを着用。両腕を上げたポーズでファンを魅了している。この投稿にフォロワーからは「無敵BODYですね」「美の鎧」「大人かわいい」「カッコ良さ最高」とコメントが寄せられている。AIKAは8月15日生まれ。身