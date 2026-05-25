元KSB瀬戸内海放送で現在フリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が24日までにインスタグラムを更新。私服姿をアップした。白戸アナは「最近デニムコーデが気分です」をつづり、タイトな白トップスにデニムを合わせたカジュアルな私服姿を公開した。この投稿にフォロワーからは「最高のパイです」「ボリューミーなんだね」「服着ててもでかい」とコメントが寄せられている。