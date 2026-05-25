トップアイデザイナーのクボタマイです。キレイに眉を整えたのに、なんだか垢抜けない…。そんなお悩みはありませんか？実はその原因、顔型と眉のバランスが合っていないからかもしれません。今回ご紹介する「顔型別おすすめの眉デザイン」を参考に、自分に合った眉を見つけてください♡【詳細】他の記事はこちら自分の顔型に合うデザインの眉にするべき理由眉はお顔の印象を大きく左右する大切なパーツ。自分の顔型に合った