スポーツウェアやワンピースを着た日に、「鍵だけ入れたいのにポケットがない…」と困ること、ありませんか？セリアのアイテムなら、手首に固定して小物を持ち歩けるので、ちょっとした外出がかなり身軽になります。ウォーキングやジム帰りで荷物を最小限にしたいとき、フェスや散歩のときにも使いやすいサイズ感です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：どこでもミニポーチ価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦6.5cm×横8.