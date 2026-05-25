ダイソーで昔ながらの『ハエ取りテープ』を発見！まだ売ってたんだ…と思いつつ、薬剤不使用で安心して使えるとのことで試してみました。いざ開封してみると、使い手目線の嬉しい工夫が施されたキャップに感動！強力な粘着剤で虫をキャッチしてくれます。殺虫剤を気軽に使えないご家庭や水槽のあるご家庭におすすめです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ハエ取りテープ（押しピン付、3個）価格：￥110（税込）サイズ（約