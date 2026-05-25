ダイソーのシューケアグッズ売り場で見つけた『靴ブラシ（馬毛入り）』は、200円とは思えない本格派アイテム。毛足が長く適度なしなりがあり、ホコリや軽い汚れをしっかり落とせる実力が魅力。毛先にばらつきはあるものの、日常使いには十分なクオリティで、革靴だけでなくスニーカーのケアにも活躍しますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：靴ブラシ（馬毛入り）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4