演歌歌手市川由紀乃（50）が24日、福島県・国見町の道の駅「あつかしの郷」で、「一日駅長」となってミニライブと町のPRイベントを行った。16年7月に国見町応援大使に就任。17年に一日駅長、20年にはコンサートなどで訪れており、今回は約6年ぶりに“第2の故郷”の再訪になった。約400人の町民らが会場に詰めかける中、町特産の桃にちなんだ模様の振り袖で登場し「久しぶりに国見町を訪れることができて幸せです」と満面の笑みであ