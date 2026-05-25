ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（34）が25日までにThreadsを更新。歌手でタレントのあのがテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）内で、女優でタレントの鈴木紗理奈（48）に対し「嫌い」と発言した騒動をめぐって、私見を述べた。「あのちゃんの件で、毒舌タレントはもう時代に合わないって言ってる人もいるけど、私は単純に毒舌ってのは駆け出しのタレントしかやっちゃいけな