BLACKPINKのLISA（29）が、25日までにインスタグラムを更新。チアガール風衣装を披露した。LISAはチアガールのような衣装で、FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の開幕式で歌う予定の「Goals」をアピールした。22日に曲をリリースし、ミュージックビデオ（MV）も公開。インスタグラムでは「GOALS」の文字とともに、イエローのクロップTシャツにブルーのショートパンツで、スポーティーでエネルギッシュなオーラを放った。同