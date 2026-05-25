元バスガイドのグラビアアイドル水湊まり花（29）が、24日までにインスタグラムを更新。美ヒップ際立つバックショットを公開した。「おはようございます！本日はGスタでセッション楽しんできます。良い写真撮れるようメイク丁寧に心がけます」とつづり、黒いレースのひもビキニ姿の振り向きショットを公開した。この投稿に「桃尻姿色っぽいね」「ナイスヒップ」「ぷりんぷりんだね」「カワイイ〜〜」などのコメントが寄せられて