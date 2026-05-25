グラビアアイドルの水咲優美（29）が24日、インスタグラムを更新。動画を投稿した。水咲は「TBS上田晋也のサンデーQご覧くださりありがとうございました！」と視聴者へ感謝を伝え、動画をアップした。水咲は、胸元が大きくV字に開いたキャミソールを着用。歩く度にたわわな104センチバストが揺れる様子を収めている。続けて「えー、番組で暴露させていただきましたが、わたくし足臭いですこれからは番組で勉強したケア方法でち