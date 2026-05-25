“兵庫県産の天然アップルぱい”ことグラビアアイドルの葵りんご（23）が24日までに、インスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開した。葵は「おはよ⁡」とあいさつし、淡い水色のランジェリー姿を公開。両腕を後ろに回し、美谷間を強調させている。この投稿にフォロワーからは「目線が胸にいっちゃう」「可愛いたまらない」「エチエチで！お目目が覚めます」とコメントが寄せられている。葵は「ミスヤングチャンピ