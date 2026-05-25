ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が24日までにインスタグラムを更新。自身のグッズを紹介した。竹中アナは「竹中知華アクリルスタンドとうちわ発売開始ラジオ沖縄ショップでゲットしてね」と自身の写真を用いたグッズを公開。ナース姿、ワンピース姿のアクリルスタンドや、うちわを披露した。この投稿にフォロワーからは「オンラインでも買いたいです」「ええ欲しい」「マジかわいい」とコメントが寄せられている。