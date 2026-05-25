「令和の愛人」と称されるグラビアアイドル真島なおみ（28）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。ほろ酔いショットをアップした。真島は「ほろ酔い..」とコメントし、大胆に胸元の開いたミニワンピース姿でベッドに座った様子を投稿。真島は缶ビールを手にしている。この投稿にフォロワーからは「たったまらん」「最高に可愛い瞬間」「素敵すぎます」とコメントが寄せられている。