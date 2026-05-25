5月25日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 先週から梅雨の気配は見えてきていますが、意外とまだ先になりそうです。 今日は晴れて暑くなり、夏のような天気となるでしょう。降水確率は午前中が0％で、午後は熊本地方や阿蘇地方で20％、県南部は10％です。阿蘇地方などで夕立があるかもしれません。 気温は高め 今朝の最低気温は熊本市で21.7℃と6月下旬並み