歌手の浜崎あゆみ（47）が24日、自身のインスタグラムを更新。エイベックスの松浦勝人会長との2ショット写真を複数枚公開した。浜崎は東京・お台場で行われたエイベックスが手がけるイベント「STAR ISLAND」での、松浦会長との2ショットなどを投稿。「avexしか勝たん」と所属事務所への愛を添えた。ファンからは「激激キャワイイ」「平成感と令和感とavex感にあふれてる」「最高コンビ、そしてavexは不滅」「松浦さんと何のお話し