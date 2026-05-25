タレント山田邦子（65）が24日までにブログを更新。鳥取を訪れたことを報告した。山田は「鳥取砂丘は有名ですが鳥取は………美味しいものいっぱいらっきょう海鮮もの山芋そして大栄スイカ！！」と鳥取グルメを紹介した。続けて「昔、フジテレビでやっていた『やまだかつてないテレビ』の時スタジオにたくさん送ってくださって所さんと食べたあのスイカはほとんどが鳥取県の大栄スイカだったのです」と、90年代にフジテ